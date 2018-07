Suriname wil regionaal uitleveringsverdrag eindelijk tot wet maken

PARAMARIBO, 11 jul – Suriname is eindelijk zover de Inter American Convention on Serving Criminal Sentences Abroad goed te keuren. Het parlement staat na ruim twintig jaar op het punt de conventie aan te nemen. Wanneer de betreffende wet eenmaal is geformaliseerd kunnen buitenlandse gevangenen in Suriname naar hun eigen land vertrekken. Dit dan als zij de wil daartoe kenbaar maken.

Het land van herkomst mag een verzoek indienen tot uitlevering. Dat het zo lang heeft geduurd wordt de regering Bouterse zwaar aangerekend. Tijdens de behandeling in het parlement is de kritiek niet onder stoelen en banken geschoven. De oppositie wijdt de lange duur aan ondeugdelijk beleid. Het ministerie van Justitie & Politie zou te zeer een zwalkend beleid voeren.

Eerlijkheidshalve, in de afgelopen ruim twintig jaren zijn ook anderen aan de macht geweest. Suriname blijkt tot de weinige lidlanden van de Organisatie van Amerikaanse Staten te behoren, die het verdrag nog niet tot wet verheven hebben. Opmerkelijk is dat een vergelijkbaar verdrag met de EU al ruim tien jaar geleden wel is geratificeerd. Het heeft er nu veel van dat de conventie nu wel wordt aanvaard.