Minister: ‘Door Spanje onderschepte 1.850 kilo cocaïne niet uit Suriname’

PARAMARIBO, 11 jul – De Surinaamse minister van Justitie en Politie, Stuart Getrouw, is ervan overtuigd dat de 1.850 kilogram cocaïne die vorige maand in beslag werd genomen door de Spaanse justitiële autoriteiten niet uit Suriname komt. “Gebleken is dat de drugs niet uit Suriname, maar uit Brazilië afkomstig zijn” zei de bewindsman in De Nationale Assemblee. Hoe Getrouw aan die informatie komt gaf hij niet aan. Hij ging er verder ook niet op in, aldus Starnieuws.

NDP assembleelid Rachied Doekhie leek meer te weten en zei dat het bewuste schip wel Paramaribo half beladen heeft aangedaan. “Het vaartuig is eerst naar vier verschillende landen in het Caribisch Gebied geweest, voor het hier aankwam. De cocaïne kon ook ergens anders zijn ingeladen”, aldus Doekhie.

De Spaanse hoofdinspecteur van de eenheid van drugs en georganiseerde misdaad (UDYCO), Alberto Morales, verklaarde dat de cocaïnelading plaats vond in Suriname, waarbij de lading vanaf een vissersboot werd overgeplaatst naar een zeilboot, die vervolgens richting de Europese kusten vertrok.