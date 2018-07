Erfgoed Suriname: Paramaribo nu lijkt op Amsterdam 62 jaar geleden

AMSTERDAM, 11 jul – In juli en augustus zijn er vier lezingen in de Amstelkerk over Suriname. Deze gaan over Stadsherstel in Suriname, het slavernijverleden, de modernistische architectuur en het verdwijnen van de houten volkswoning in Paramaribo. Tijdens de eerste lezing kwam naar voren dat Paramaribo nu lijkt op Amsterdam 62 jaar geleden (FOTO). De problemen met vervallen erfgoed waar Suriname nu voor staat lijken erg op de problemen waar Amsterdam zo’n zestig jaar geleden voor stond. Dat was ook een van de redenen dat Stadsherstel Amsterdam gevraagd werd om mee te helpen een Stadsherstelorganisatie op te richten in Suriname.

Tussen Amsterdam en Paramaribo bestaan al eeuwen veel directe banden. Er is een ware kabel van historische relaties tussen beide steden en samenlevingen. De lange geschiedenis van de slavenhandel en de slavernij heeft diepe sporen nagelaten. Deze sporen zijn lange tijd genegeerd. Door de slavenhandel en slavernij zijn vele families in Suriname en Nederland met elkaar verbonden geraakt en het bewustzijn over deze geschiedenis groeit de laatste jaren sterk. Er zijn economische, politieke, culturele en intieme banden en op allerlei locaties in Paramaribo en in Amsterdam zijn hiervan nog sporen terug te vinden.

De tweede lezing wordt vandaag, woensdag 11 juli, gegeven door een van Nederlands toonaangevende onderzoekers op het gebied van slavernij, dr. Dienke Hondius. Door middel van de Gids Slavernijverleden Amsterdam en haar onderzoeksproject Mapping Slavery, een Google Map en gids van Europese woonhuizen voor slaveneigenaars en zwarte erfgoedlocaties, streeft Dienke ernaar de zichtbaarheid van de Nederlandse slavengeschiedenis te vergroten.