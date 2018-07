Surinaamse Rode Kruis informeert over Zika preventie in Suriname

PARAMARIBO, 10 jul – Het Rode Kruis in Suriname heeft maandag een meeting gehouden, waarbij speciale groepen zijn geïnformeerd over het project: ‘IFRC Caribbean Zika Vector Control Prevention and Response’. Dit project is erop gericht om bewustwording te creëren onder vooral (zwangere) vrouwen, kinderen en ouderen.

Het doel is dat er binnen de gemeenschap dusdanige maatregelen worden getroffen dat Zika aanzienlijk wordt teruggedrongen. Uit gegevens van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) blijkt, dat er in 2016 een zika-epidemie was.

De gemeenschap moet niet alleen weten hoe een eventuele uitbraak van zika voorkomen kan worden, zij moet ook weten wat ze moet doen ingeval er een plaatsvindt, vindt het BOG.