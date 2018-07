‘Lobby’ in gang gezet tegen president Centrale Bank van Suriname

PARAMARIBO, 10 jul – Tegen de president van de Centrale Bank van Suriname is een lobbycampagne ingezet. De president of ‘governor’ moet weg. Dat is kort gezegd de kern van een campagne binnen het politieke bestuur. De campagne wordt volgens Dagblad Suriname energiek gevoerd door niemand minder dan minister Gilmore Hoefdraad van Financiën. Kennelijk speelt meer dan alleen maar oud zeer.

Toen Hoefdraad zelf nog de Centrale Bank van Suriname leidde, was Gersie thuis gezet. Gersie was toen directeur van de bank. Het bleek toen dat de twee functionarissen niet door één deur gingen. Nu wordt de aanhouding in Nederland van de eurozending aangehaald. Gersie wordt als grote schuldige aangewezen voor het nog steeds vastzitten van de negentien miljoen euro.

Het geld, afkomstig van de Hakrinbank, De Surinaamsche Bank en de Finabank, was bestemd voor het afhandelen van importen. Hoefdraad heeft zelf geprobeerd het geld vrij te krijgen. Een trip naar Nederland leverde echter weinig op. Nu worden Gersie de gevolgen aangewreven van het vastzitten van het geld. De handelsbankzen zijn strenger geworden bij het verhandelen van vreemde valuta. Het kost de klant ook meer.