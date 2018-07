Uitgeverij erkent kwetsende passages in boek over Suriname; haalt boek uit handel

AMSTERDAM, 9 jul – Het veel besproken boek ‘Suriname here we come’ van Sanne de Bakker is niet meer leverbaar. Dat meldde uitgeverij Kluitman zondag via Twitter. In een bericht op haar site schrijft de uitgeverij dat het haar spijt dat een aantal passages mensen heeft gekwetst.

Het boek bevat zogenaamde ‘weetjes’ over Suriname en Surinamers die door velen als stereotyperend en onjuist worden gezien. De Bakker schrijft bijvoorbeeld dat het in Suriname heel normaal is om vreemd te gaan. Ook claimt zij dat er vroeger mensen in Suriname waren die zichzelf als slaaf verkochten en dat Surinamers de kleur oranje, rood noemen.

“Het spijt uitgeverij Kluitman te horen dat een boek van auteur Sanne de Bakker, ‘Suriname here we come’ (oorspronkelijk verschenen bij een andere uitgever) mensen met een aantal passages heeft gekwetst. Dit is nooit de bedoeling geweest. Kluitman heeft daarom besloten het boek van deze website te halen en niet meer leverbaar te maken” aldus de uitgver.