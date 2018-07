TV: item over terughalen stoffelijke resten van in Suriname overleden piloot

AMSTERDAM, 9 jul – Vanavond besteedt het Nederlandse TV programma Hart van Nederland om 22.30 uur op SBS6, aandacht aan de in Suriname overleden piloot Donavan van Embricqs. Zijn nabestaanden wachten al meer dan een half jaar op het vrijkomen van de stoffelijke resten van hun familielid. Carmen Burleson, moeder van de overleden piloot, zegt van de autoriteiten nog geen duidelijke verklaring te hebben gekregen over waarom dit zo lang duurt.

Op 23 mei 2015 waren Donavan van Embricqs (40) en technicus Ryatno Kertodikromo (38), medewerkers van het bedrijf Hi-Jet Helicopter Services onderweg van het dorpje Sipaliwini in het uiterste zuiden van Suriname naar Paramaribo maar ze verdwenen spoorloos. Er werd eindeloos naar ze gezocht zonder resultaat, tot eind november 2017. Toen werd het wrak van de helikopter door Chinese houthakkers aangetroffen in het Atjonie gebied. Van de inzittenden zijn slechts de overblijfselen aangetroffen.

“We willen ons kind begraven. We zijn al meer dan 7 maanden bezig met wachten en elke keer krijgen we te horen dat we geduld moeten hebben. Hoelang we nog moeten wachten, weten we niet. Het is toch vreselijk dat men ons dit aandoet. Men heeft geen respect meer voor andermans leed” aldus de familie in Nederland.

De Telegraaf schreef eerder deze week dat de moeder die in Nederland woont, denkt dat het gebrek aan financiële middelen van de Surinaamse regering een reden is waarom het onderzoek zo traag gaat. Volgens haar heeft het Nederlandse Forensisch Instituut (NFI) om extra botmateriaal gevraagd om de identificatie te kunnen doen, maar Suriname zou dat niet kunnen opsturen vanwege geldgebrek, schijft de krant.

