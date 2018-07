Geen geld, drinkwater- en scholierentransport op de helling

PARAMARIBO, 9 jul – Het transport van scholieren en leerkrachten dreigt weer eens vast te lopen. De eigenaren van bussen en boten zijn ontevreden. Hun vergoeding over juni is nog niet betaald. “Het lijkt telkens hetzelfde verhaal. Er worden duidelijke afspraken gemaakt en toch worden we niet op tijd betaald”, zegt Ambikapersad Kalloe van de Organisatie van Bus & Boothouders in Suriname, OBS. Ook de transporteurs van drinkwater klagen.

De overheid staat voor enkele miljoenen in het krijt bij deze transporteurs. Honderden huishoudens in vooral Commewijne zullen het even zonder moeten doen. Ook de transporteurs zeggen dat afspraken niet worden nageleefd. Zij geven er radicaal de brui aan. De OBS houdt nog even de voet op de rem. “Wij willen niet a-nationaal overkomen bij de samenleving”, zegt Kalloe tegenover de Times of Suriname.

Daarom wordt nog enkele dagen gereden. “Vooral de leerlingen van de MULO-scholen willen wij niet duperen, omdat zij in hun examenperiode zitten”, aldus Kalloe. Voor dit jaar is het de tweede keer dat het schoolvervoer wordt lamgelegd als het vervoer wordt gestaakt. De transporteurs van drinkwater hebben de buik vol van ‘lege’ beloftes. Zij hebben geen geld meer om de overheid te blijven ‘voorschieten’.