FATU XL zondag 23 september in AFAS Live met top comedians

AMSTERDAM, 9 jul – FATU XL is dit jaar terug in Amsterdam! Op zondagmiddag 23 september 2018 kun je in de AFAS Live, genieten van Roué Verveer, Jörgen Raymann, Najib Amhali, Rayen Panday en Soundos El Ahmadi! De kaarten gaan morgen, dinsdag 10 juli in de verkoop hier via Ticketmaster. De presentatie is zoals vanouds in handen van #teamfatu: MC Jeffrey Spalburg en DJ Phantom.

FATU, het comedypodium van het Bijlmer Parktheater, is de langstlopende comedyshow van Nederland. Op deze XL editie wordt het dubbel feest want FATU bestaat 12½ jaar en de Bijlmer bestaat 50 jaar. Tijd voor een speciale FATU XL met alle bewoners en liefhebbers van de Bijlmer. Eénmalig, extra groot en op een unieke locatie op zondag 23 september om 15.00u.

De vorige editie van FATU XL vond ook op dezelfde plek plaats in februari 2016 en was binnen een mum van tijd uitverkocht: