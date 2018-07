Democratie in Suriname op het spel als regering beslist over aluinaardefabriek

PARAMARIBO, 9 jul – Elk besluit over de toekomst van de aluinaardefabriek te Paranam is uitsluitend een aangelegenheid van het parlement. De regering heeft er niets over te zeggen. Dit stelt Derryck Ferrier, directeur van het Centrum voor Economisch & Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek, Ceswo. Dat de regering Bouterse nu haantje de voorste speelt, betekent dat het parlement buiten spel wordt gezet. Maar dan is niets minder dan de democratie op het spel. “Als het parlement te suf is en zich erbij neerlegt, heeft Suriname geen recht van bestaan meer.”

Het draait allemaal om de Brokopondo-overeenkomst met multinational Alcoa. Die mag alleen door het parlement ontbonden worden. De regering denkt er kennelijk anders over. “Als het parlement zegt dat de regering moet doen wat zij zegt en de regering toch haar eigen gang gaat, moet het parlement zich ontbinden. Uit eigen respect moet het parlement gewoon stappen richting nieuwe verkiezingen”, zegt Ferrier tegenover Dagblad Suriname.

Alcoa mag de aluinaardefabriek niet slopen, maar treft toch voorbereidingen. Het gaat dus niet de goede kant op. “Wij hebben een overeenkomst met Alcoa gesloten. Wijziging mag alleen met toestemming van Suriname. Suriname kan die toestemming alleen verlenen als het parlement instemt. Er is nog geen wetswijziging gekomen, die de regering volmacht geeft om met Alcoa overeen te komen dat zij de fabriek mag afbreken”, aldus Ferrier.