Surinaamse student bekent bedreiging met terroristische aanslagen

PARAMARIBO, 7 jul – De aangehouden student bekent dat hij zich heeft voorgedaan als terrorist. Dit meldt politiecommissaris Guno Roosenhoff. De student zegt dat hij inderdaad gedreigd heeft burgers te zullen doden als terreurverdachten niet werden vrijgelaten. Er zouden vijftig mensen worden gedood op drie locaties. Het betreft de Anton de Kom Universiteit van Suriname, het J.C. de Miranda Lyceum en de strafinrichting te Santo Boma. De student ontkent recent weer te hebben gedreigd.

Onlangs is weer gedreigd met het doden van burgers als de broer Raoul A. en Nasser I. niet vrijgelaten zouden worden. Roosenhof zegt tegenover de Times of Suriname dat de student alleen de eerste bedreiging op Facebook erkent. Van de recente bedreiging wete hij niets af. De student deed zich voor als ene Mohammed Ahmed Al-Mehdi voor. Die deed zijn bedreiging namens terreurorganisatie IS.

Raoul A. en Nasser I. wordt verweten banden te hebben met IS. Volgens de student ging hij tot zijn handelingen over vanwege problemen in huiselijke sfeer. Hij had huiselijke problemen en zoch daarom aandacht. Het Korps Politie Suriname kondigde kort na het bekend worden van de bedreiging een grondig onderzoek af. Onlangs zei politiebaas Roberto Prade dat reeds een verdacht in beeld was gebracht. De verdachte is universiteitsstudent.