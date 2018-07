Voetgangers in Suriname meest kwetsbare groep in het verkeer

PARAMARIBO, 6 jul – Niet bromfietsers, maar voetgangers in Suriname zijn anno 2018 de meest kwetsbare groep in het verkeer. Van het totaal aantal verkeersdoden, dat tot nu toe 36 bedraagt, is bijna 36% voetganger schrijft Dagblad Suriname. Volgens de krant is dit te wijten aan de infrastructuur.

De meeste wegen in Suriname zijn niet voorzien van voetpaden. Voetgangers, fietsers en bromfietsers maken gebruik van het wegdek dat in feite alleen bestemd is voor autobestuurders. En dat brengt gevaarlijk situaties met zich mee blijkt uit de cijfers.

Deze week verloor een 11-jarige jongen het leven toen hij door een dronken bestuurder, die door reed, werd geschept. Begin deze maand werden twee vrouwen van achter aangereden toen zijn naar het werk liepen. En vorige maand werd een voetganger aangereden en dood achtergelaten bij de ringweg.