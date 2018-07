Surinaamse minister over foto met Braziliaanse schoonheid: ‘Roddel’

PARAMARIBO, 6 jul – ‘Roddel.’ Dit zegt minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen van een foto die heftig circuleert op het internet. Op Facebook en Instagram is de bewindsman te zien in het zeer nabije gezelschap van een Braziliaanse schone. Of het om een authentiek plaatje gaat of dat er is gephotoshopt is nog niet duidelijk. Wat wel zo klaar is als een klontje, is dat Dodson er geen woorden aan vuil wenst te maken.

Toch wordt er nogal wat beweerd, gezegd, op de sociale media. “Ik laat me nooit in met roddels en gezegdes”, zegt Dodson tegenover Dagblad Suriname. De commentaren bij de prent zijn niet mis: “Heeft hij eerst gecheckt of zij legaal in het land is? Belangenverstrengeling in bed. Daarom kan de illegale goudhandel niet worden aangepakt. Vandaar dat er zoveel illegale Brazilianen in de goudmijnen opereren en weggaan met ons goud.”

In en buiten het parlement, vooral door de oppositie, is Dodson wel eens als ‘slap’ aangemerkt. De illegale goudwinning zou goede tijden doormaken dankzij zijn beleid of juist het ontbreken daarvan. Op de foto is Dodson te zien met de vrouw op zijn schoot. Haar schaarse kleding weergeeft de kleuren van de Braziliaanse vlag. De foto was aanvankelijk gepost op het Instagram-profiel ‘souzanayrakelly’ en dan op Facebook.

Update – er zijn meerdere foto’s: