Finalisten Suripop XX festival in Suriname bekend gemaakt

PARAMARIBO, 6 jul – Het Suripop XX festival in Suriname staat voor de deur. De organisatie heeft woensdagavond de finalenummers aan het publiek gepresenteerd in de ballroom van hotel Torarica. De finale van de componistenwedstrijd zal op 4 augustus in galastijl plaatsvinden in Nationaal Indoor Stadion. Van de 76 inzendingen hebben 12 composities de eindstreep behaald.

De finalisten zijn: Rudi Fernand (Highway of Love), Samantha Pater (Enough), Steven Silent (Wan Swit Firi), Ferdinand Schet (Fa Koto Nanga Yatjie Du Kon), Rachel van Dillenburg (Na Okasi), Byciel Watsaam (Taa Fa), Sergio Emanuelson (Atibron), Harold Gessel (Mi Gowtu), Ryan Rozenblad (Climax), Eros Banket (So Kele Kele), Jonovan Hatimi (Lobi Fu Tego) en Ornyl Malone (Pasensi).

Deze finalisten hebben allen het verhaal achter hun compositie gedeeld met het publiek. Hieronder een filmpje van een van de finalisten:

“Pasensi”….Suripop XX

Componist: Ornyl Malone

Vocals: Yvanca

Arrangement: Ivan Ritfeld

Video: Vernon Fredison

(Horizon MediaWorks)