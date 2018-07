Surinames minister van Volksgezondheid overtuigt stakers niet

PARAMARIBO, 5 jul – Minister Antoine Elias van Volksgezondheid is er niet in geslaagd het personeel van het St. Vincentius Ziekenhuis weer aan het werk te krijgen. De mensen blijven ontevreden over de manier waarop de subsidie verloopt. Elias beloofde stakers die hem bezochtten dat er een bedrag is overgemaakt. Maar volgens het personeel is er nog niets te merken op hun girorekeningen.

Daarom wordt de ingezette staking voortgezet. Elias had tijdens het bezoek een beroep gedaan op de stakers om het werk te hervatten. De staking volgde op de aankondiging van de ziekenhuisdirectie dat er geen geld was voor de jaarlijkse vakantieuitkering. Dat zette kwaad bloed bij de vaker getergde verpleegkundigen en anderen. Het ziekenhuis wordt net als andere zorginstellingen vrijwel geheel gesubsidieerd.

Het probleem van late subsidieovermakingen speelt al jaren. De overheid heeft gewoon het geld niet om overal tijdig in te springen. Opeenvolgende regeringen hebben geweigerd in te stemmen met een marktconform ligdagtarief. De ziekenhuizen hebben vaker voorstellen gedaan, maar vergeefs. Er wordt liever voor tientallen miljoenen gesubsidieerd. Elias heeft een oplossing beloofd.