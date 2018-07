Surinaamse werkgevers bezorgd om aangekondigde verhoging minimumuurloon

PARAMARIBO, 5 jul – Werkgevers zijn er niet gerust op dat de regering van plan is het minimumuurloon te verhogen. Onder meer in de detailhandel is de ongerustheid groot. Gevreesd wordt voor gedwongen ontslagen en zelfs sluiting. Winkeliers hebben het al niet gemakkelijk met de hogere tarieven voor nutsvoorzieningen. Minister Soewarto Moestadja van Arbeid vindt dat de soep niet zo heet gegeten wordt als die wordt opgediend.

Er zal nog het een en ander moeten gebeuren voordat de verhoging ingaat. Afweging van belangen speelt zonder meer mee. “Ik heb zoveel in de media gehoord, waarbij men zegt dat ik geen handelaar ben. Maar men moet begrijpen dat een wet niet op een of ander moment kan worden aangepast. Er worden stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat de wet gunstig is voor alle partijen”, zegt Moestadja tegenover de Times of Suriname.

De aanpassing van de wet op het minimumloon is goedgekeurd door de ministerraad. De staatsraad moet nog een oordeel geven. In de staatsraad zijn zowel werkgevers als vakorganisaties vertegenwoordigd. Moestadja vindt dat er ‘te vroeg’ gereageerd wordt. Intussen zitten ondernemers wel op hete kolen. Ze hopuden hun hart vast voor de gevolgen voor de al erg versmalde winstmarges.