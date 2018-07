PARAMARIBO, 5 jul – Bestuursambtenaren van de afdeling Milieu en Gezondheidsdienst in Suriname hebben vandaag in samenwerking met BOG een onhygiënische bakkerij in het ressort Rainville gesloten. Dat meldt BIC Paramaribo Noordoost.

De hygiëne op verschillende plekken in de bakkerij alsook de rijskamer laat te wensen over. De vetput is niet aangesloten en er zijn uitwerpselen van ongedierte op de bakplaten waargenomen. Bekijk de foto’s ook hier: