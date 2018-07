Eerste officiële crossfit event in Suriname op zondag 8 juli

PARAMARIBO, 5 jul – Op zondag 8 juli a.s. zullen 53 Crossfit atleten deelnemen aan de ‘Open Fitness Challenge’ te Marina Resort Waterland. De Open Fitness Challenge is het eerste officiële crossfit event in Suriname. Door de mix van energieke workouts, positieve energie en saamhorigheid is de sport wereldwijd razend snel populair geworden.

Om meer aandacht te krijgen voor de sport in Suriname en om een platform te bieden aan alle Fitness minded athleten wordt er in samenwerking met de Sportschool Rock CrossFit de Open Fitness Challenge georganiseerd voor beginners, gevorderden en toeschouwers. Er zullen verschillende niveaus zijn voor deelname waardoor iedereen die affiniteit heeft met de sport en fitness mee kan doen.

Des te hoger het niveau en het uithoudingsvermogen van de deelnemer, hoe verder de deelnemer zal komen. De halve finales en de finale zullen in een wedstrijd vorm worden gehouden, waarbij de top 3 vrouwen en top 3 mannen in aanmerking komen voor een geldprijs.