Door dronken bestuurder aangereden en achtergelaten jongetje (11) overleden

PARAMARIBO, 5 juli – Een 11-jarige jongen die afgelopen weekend in Suriname werd aangereden, is vanmorgen in het ziekenhuis overleden. Het slachtoffertje werd op zaterdag 30 juni door een auto aan de Meursweg aangereden. De autobestuurder die volgens de politie mogelijk onder invloed was, reed na de aanrijding gewoon door en liet het slachtoffer in hulpeloze toestand achter.

De jongen liep samen met een familielid aan de linkerzijde van de langs de weg lopende berm toen hij werd aangereden. Met een zware verwonding aan het hoofd werd hij per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis. Hij werd ter verpleging opgenomen op de afdeling Intensive Care, waar hij in de vroege ochtend van 5 juli is overleden.

De doorrijder, de 44-jarige autobestuurder Marciano T., werd tijdens het onderzoek van de politie van Rijsdijk na een tip op zijn werkplek aangehouden. Volgens media in Suriname was hij net bezig bloedsporen weg te wassen van het voertuig. Zijn rijbewijs is hangende het onderzoek ingevorderd en hij is na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.