Magazine Afschaffing van de Slavernij aan NAKS in Suriname aangeboden

PARAMARIBO, 4 juli – Afgelopen weekend heeft prof. Chan Choenni het magazine ‘155 Jaar Afschaffing van de Slavernij’ aangeboden aan de Voorzitter van NAKS in Suriname, mevrouw Siegmien Staphorst. Dit gebeurde tijdens de 20ste Tak’ Tangi van NAKS in het Fort Zeelandia.

Ter gelegenheid van 155 jaar afschaffing van de slavernij en van de immigratie van verschillende bevolkingsgroepen is een speciale editie uitgebracht door Dreamzworld. Dreamzworld brengt jaarlijks een magazine uit. Dit themanummer gaat over de afschaffing van de slavernij, het staatstoezicht, immigratie van Chinezen, Hindostanen en Javanen. Ook is er een artikel over Marrons en recensie van boeken over Afro-Surinamers.

Deze artikelen zijn geschreven door prof. Chan Choenni. Verder zijn er columns van andere auteurs waaronder Dr. Ellen Neslo. Tevens is een in memoriam over Erwin de Vries. Gobiend Ramkalup is de uitgever van Dreamzworld Sharida Ganeshi is de redacteur. Prof. Chan Choenni vindt dit magazine geschikt voor middelbare scholieren. Het is gratis beschikbaar en wordt ter beschikking gesteld van bibliotheken.