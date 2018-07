Chinese palmolieproducent mag gekapt Surinaams hout niet meer exporteren

PARAMARIBO, 4 jul – De kritiek heeft effect gehad. China Zhong Hen Tai zal in het haar toegewezen bosgebied hout kappen. Maar de boomstammen (rondhout) zullen niet meer uitgevoerd worden, zoals aanvankelijk voorgenomen was. De Chinese onderneming kan na ruim tien jaar eindelijk van start, nu critici de wind uit de zeilen is genomen.

De oude principeovereenkomst dateert nog uit de tijd van de regering Venetiaan. Toen was de multinational een grote lap grond toegezegd. China Zhong Hen Tai zou het gebied kaal kappen en het hout naar China exporteren. De opbrengsten zouden worden geïnvesteerd in de opzet van een palmoliefabriek. Binnen zowel de regeercoalitie Venetiaan als de toenmalige NDP-oppositie was er veel kritiek.

Gevreesd werd voor kaalpkap zonder economisch voordeel. Nu heeft de huidige regering met het Chinese bedrijf kunnen overeenkomen dat het hout in Suriname zal worden verwerkt. Het hout zal worden gekapt door de Marrongemeenschappen in het gebied. Zij mogen het hout aanleveren. Dat wordt opgekocht en verwerkt in een fabriek die de Chinezen zullen opzetten. Ook de teelt en verwerking van oliepalmpitten is geregeld.