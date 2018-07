Parlementariër Gajadien: economische situatie Suriname ‘erger dan verwacht’

PARAMARIBO, 3 jul – De economische situatie in het land is erger dan verwacht. Dit zegt parlementariër Asiskumar Gajadien (VHP). Als lid van de parlementaire commissie Staatsuitgaven heeft hij onlangs het rapport over de overheidsinkomsten en –uitgaven mogen inzien. Het blijkt dat er een tekort is van bijna twee miljard Surinaamse dollar (ongeveer tweehonderd miljoen euro). Het gaat van kwaad naar erger, anders dus dan de regering wil doen geloven. De vooruitzichten zijn dan ook verre van hoopgevend.

Een tweede devaluatie onder de regering Bouterse hangt in de lucht. “Als we kijken naar de cijfers van 2017, dan baart het mij zorgen”, zegt Gajadien tegenover Dagblad Suriname. De huidige stand betekent dat ruim dertig procent van de lopende rekeningen gefinancierd moest worden. “Dat is niet alleen in strijd met wettelijke regelingen, maar op dit moment ook de bron van alle ellende in de samenleving”, aldus Gajadien.

De ellende zal zeker te merken zijn aan het gedrag van de wisselkoersen. “Een nieuwe devaluatie van de Surinaamse munt in aanloop naar 2020 is onvermijdbaar, wil men de zaak economisch goed aanpakken”, meent Gajadien. Het leven zal er alleen maar duurder op worden voor de doorsnee burger. Het economisch beleid wordt er maar niet beter op en de verarming blijft om zich heen grijpen.