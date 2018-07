Bejaarde man overleden na woningbrand in Westen van Suriname

NIEUW-NICKERIE, 2 jul – Een 74-jarige man, die afgelopen weekend ernstig gewond raakte bij een felle woningbrand in het centrum van Nieuw-Nickerie, is maandagmorgen vroeg overleden in het Mungra Medisch Centrum. Dat meldt Dagblad De Ware Tijd (dWT). De man en zijn vrouw werden zaterdagmiddag opgenomen in het ziekenhuis. De situatie van de vrouw is stabiel, aldus de krant.

Het bejaarde echtpaar woonde in de benedenwoning. Een zoon en zijn gezin bleven in de bovenverdieping. Zijn zoon is heel ontevreden over de handelingen van de brandweer. Op een nader tijdstip zal hij daarover meer vertellen schrijft dWT.

Het slachtoffer werd maandagmiddag om 15 uur begraven.