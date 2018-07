Nieuw monument in Suriname voor aankomst slaven vanuit zee op land

PARAMARIBO, 1 jul – Suriname kent een aantal monumenten die te maken hebben met de slavernij zoals bijvoorbeeld het Kwaku monument. Er was tot nu toe echter geen monument dat de komst van de slaven vanuit zee op land symboliseert. Daar is gisteren verandering in gekomen. Om de Afrikanen te gedenken die honderden jaren terug naar Suriname vervoerd werden om als slaven te werken op de plantages, is er zaterdag een gedenkmonument onthuld bij ‘Ston Trapu’ aan de Waterkant.

Door middel van zang en dans werd er op een bijzondere manier eer betoond aan de voorouders die hun leven hebben verloren tijdens de slavernij periode. Vlak voor de onthulling van het monument werd er ook een Maripa boot te water gelaten. “Het Maripa bootje dat gevuld was met onder andere bloemen, vruchten en aarde, symboliseerde onder meer vruchtbaarheid, het bevorderen van onze economie en was tevens een symbool voor het leven zoals wij die kennen, namelijk met ups en downs” aldus de initiatiefnemers.

Vice president Ashwin Adhin, die ook aanwezig was tijdens deze plechtigheid, gaf in een korte toespraak aan dat er sprake is van een unicum. Bekijk ook een verslag van Starnieuws: