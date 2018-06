Winne lanceert single met Poppe en in Suriname opgenomen clip

AMSTERDAM, 30 jun – De Nederlandse rapper van Surinaamse komaf Winne heeft afgelopen week de song ‘Winti’, die hij met Dancehall artieste Poppe uit Suriname vertolkt, gelanceerd. Het is de eerste single van zijn aankomende album ‘Oprecht door Zee’ “Het is top! en een eer. Winne is niet zomaar iemand, maar een legend”, reageert Poppe over de samenwerking.

Voor het eerst rapt Winne in zijn moedertaal. ‘’Deze track heeft voor mij een bijzondere lading, de sample die is gebruikt werd thuis altijd gezongen door mijn moeder. Zij was dan ook de eerste die de track te horen kreeg. Toen ik zag dat het haar raakte heb ik geen moment meer getwijfeld en voelde het goed’’, vertelt Winne over de nieuwe track ‘Winti’. “Ik denk dat dit een kant van mij is die mensen nog niet gezien of gehoord hadden. Het is fijn om dat te laten zien.”

De bijbehorende videoclip is geschoten in Suriname, waar Winne voor het eerst een Winti-prey ceremonie bijwoonde. De hiphopveteraan, die officieel Winston Bergwijn heet, lanceerde zijn laatste album ‘Winne Zonder Strijd’ in 2009, maar heeft in de tussentijd niet stilgezeten.