Wielrenner Jaïr Tjon En Fa Brand Ambassador van Republic Bank in Suriname

PARAMARIBO, 29 jun – De Surinaamse wielrenner Jaïr Tjon En Fa heeft de ambitie om Olympisch goud voor Suriname te halen op de Olympische spelen van 2020 in Tokyo. Met zijn baanwielerfiets in de aanslag is deze jonge Surinamer vastberaden om op het onderdeel 200m sprint, het hoogste doel te behalen op de Olympische spelen. De Republic Bank steunt hem daarin.

De Republic Bank in Suriname heeft diverse sociale projecten in de gemeenschap ondersteund. Dit als onderdeel van haar sociaal-maatschappelijk programma The Power to Make A Difference (PMAD). In het kader hiervan, heeft zij zich dit jaar gecommitteerd aan de Stichting Sprint2Tokyo ten behoeve van wielrenner Tjon En Fa.

Hij zal tot 2020 als Brand Ambassador van de Republic Bank optreden. Op woensdag 4 juli 2018 vindt de Perslaunch plaats van de Stichting Sprint2Tokyo en de Republic Bank in Courtyard by Marriott Paramaribo.