Surinaamse Politiebond betaalt voor herstel onderkomen Bikersunit

PARAMARIBO, 29 jun – De Bikersunit van het Korps Politie Suriname, KPS, heeft voortaan een beter onderkomen. Het gebouw waar de eenheid was ondergebracht was dringend aan herstel toe. De regering kan het kennelijk niet betalen. De Surinaamse Politiebond, SPB, heeft daarom maar diep in de eigen buidel getast. De flitsende politieagenten kunnen weer onder wat comfortabeler omstandigheden hun werk doen. De vakbond blijft erbij dat het zorgen voor ideale werksituaties de taak is van de werkgever.

Maar deze keer is een uitzondering gemaakt. Dit zei SPB-voorzitter Raoul Hellings bij het weer in gebruik nemen van de ruimte in hartje Paramaribo. De unit is in hetzelfde gebouw gehuisvest, dat geldt als onderkomen van de officiersclub. Leden van de vakbond hadden eerder aangedrongen op een goede plek voor verpozing. De vakbond besloot daarom het gebouw te renoveren.

Toen bleek dat ook het onderkomen van de bikersunit niet om aan te zien was, werd besloten ook dat aan te pakken. Dta moest ook, omdat zowel het ministerie van Justitie & Politie als de korpsleiding beweerden geen geld te hebben. Korpschef Roberto Prade heeft intussen beloofd dat alle gebouwen waar de politie is ondergebracht een revisiebeurt krijgen als die nodig is.