‘Comité is instrument tot straffeloosheid mensenrechtenschenders in Suriname’

PARAMARIBO, 29 jun – Het Comité Slachtoffers & Nabestaanden van Politiek Geweld is het zoveelste instrument dat straffeloosheid moet bewerkstelligen van mensenrechtenschenders. Dit stelt Sunil Oemrawsingh, voorzitter van de Stichting 8 december 1982. De bedoelingen van het comité zijn niet oprecht. De zogenaamde dag van nationale rouw wordt al drie jaar achtereen steeds weer op een andere datum gehouden. Dat spreekt boekdelen.

Het is net als met eerdere pogingen. Het wijzigen van de amnestiewet was ook bedoeld als misleiding. “Het Comité Slachtoffers & Nabestaanden van Politiek Geweld is een product van het rendementsdenken van Dew Baboeram en de daders die ten koste van anderen en met name de slachtoffers, hun verantwoordelijkheid voor deze misdaden, met name in de periode 1980-1991, proberen te ontlopen”, stelt Oerawsingh in een communiqué.

Het gaat er kennlijk om het decemberstrafproces stop te zetten Waar het zeker niet om gaat is de rechtsstaat te herstellen na de bloedige periode van militaire dictatuur met al haar gevolgen.

De verdachten willen zich “noch onderwerpen aan de rechtspraak en schuld bekennen, noch verantwoording afleggen voor misdaden tegen het volk van Suriname”. Het comité werkt daar dus aan mee.