Aandacht voor Grondenrechtenvraagstuk van Inheemsen in Suriname

PARAMARIBO, 29 jun – President Desire Bouterse van Suriname heeft donderdag het ‘Document van het Grondenrechtenvraagstuk van de Inheemsen’ overhandigd aan minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (l). De overhandiging vond plaats tijdens een dienst ter gelegenheid van de Dag van Nationale Rouw in het Inheems dorp Pierre Kondre.

Deze dag is georganiseerd door het Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld. De herdenking van de slachtoffers was een dag eerder in Paramaribo gestart met de bewandeling van het Pad van Verzoening, vanuit Bastion Veere, de plek in het Fort Zeelandia waar in december 1982 vijftien tegenstanders van het militair bewind zijn gedood.

De participanten, onder wie vicepresident Ashwin Adhin, hebben in stoet gelopen naar het Monument van Gevallenen van de Binnenlandse Oorlog aan de Waterkant.