Suriname Culinary Team wint brons tijdens ‘Taste of the Caribbean’

PARAMARIBO, 28 jun – Het jonge en in 2018 geselecteerde Suriname Culinaire Team wint tijdens de jongste editie van The Taste of the Caribbean twaalf bronzen medailles. Dit jaar deden elf landen mee aan de competitie Caribbean Team of the Year, waarbij een drie gangen menu van de moderne Caribische cuisine binnen vier uren moest worden bereid voor 40 gasten. De grootste uitdaging hierbij is steeds dat het team aan het begin van dit onderdeel een Mystery Basket aan proteïnes krijgt. Suriname kreeg dit jaar Certified Angus Beef, lamsschouder en kip, die vervolgens werden verwerkt in het voor- en hoofdgerecht. De identiteit van het voorgerecht was Surinaams Creools, het hoofdgerecht was een alakondre (smaken uit diverse keukens) en het dessert kreeg z’n inspiratie van west-Indiase smaken.

De overige medailles werden verkregen op de individuele wedstrijden. De chef of the year competities kunnen namelijk alleen worden gedaan door een lid van het culinair team en die zijn dit jaar voor Shannon van Ommeren – Junior Chef of the Year, Stefano Feliksdal – Bartender of the Year, Mitchel Klaiber – Pastry Chef of the Year en Yamuro Zuiverloon – Chef of the Year. Voor de gesponsorde competities vanuit het bedrijfsleven van de Verenigde Staten wint Peggy Merkus de Seafood Competition en Gredchan Rabidin de Beef Competition. Vermeldenswaard is zeker ook dat Gredchan een unieke messen set kreeg van de sponsor daar hij als enige chef Certified Angus Beef in de naam van zijn gerecht verwerkte.

Als organisatie is het voorbereiden van de gang naar de Taste of the Caribbean 2018 met een jong team aan chefs en bartender een enorme uitdaging geweest. Het gereed maken van het team, de overdracht van ervaring van vorige teams, het inleven naar de verwachtingen en het in aanmerking komen voor fondsen om het traject vlotte opstart te geven zijn onderdeel van deze uitdaging. Om de deelname van Suriname voor elkaar te krijgen heeft enorm veel voeten in de aarde gekost.

Bij de wedstrijden die jaarlijks in Miami worden gehouden strijden teams in ontspannen sfeer met elkaar om de titel. Want zoals Taste of the Caribbean Hoofd jurylid Peter Olsacher zegt “Contemporary Caribbean Cuisine is all about taking your grandma recipes, cooking it like your mother and execute it like a Michelin Star Chef”.

De deelname van Suriname wordt elk jaar mogelijk gemaakt middels sponsoren en fundraisingsactiviteiten. Ook dit jaar weer waren de twee grootste sponsors Torarica Group of Hotels en Keurslager/Interfarm NV vertegenwoordigt middels respectievelijk directeur Dave Boucke en Patrick Wolterstorff. Het culinair team stond andermaal onder leiding van chef Sherwin Alexander, terwijl de delegatie werd geleid door de ondervoorzitter en secretaris van de associatie Rosita Leeflang.