Somohardjo start Sociaal Weekend Supermarkt voor armste Surinamers

PARAMARIBO, 28 jun – Oppositiepartij Pertjajah Luhur, PL, springt de meest noodlijdende Surinamers bij. Er komt een Sociaal Weekend Supermarkt, die avijftig basisgoederen tegen een lage prijs aan de man zal brengen. Ook producten die haast buiten het bereik raken van de kleine beurs zulolen aangeboden worden. Het gaat dan om kip, vis, groenten en fruit.

De voornaamste drijfveer is solidariteit. De PL is zich ervan bewust dat Surinamers zwaar re lijden hebben van de financiële crisis in het land.

De partij wil een helpende hand toesteken, zonder Sinterklaas te willen spelen. “We gaan geen pakketten geven, we gaan de consumenten tegemoetkomen”’, zegt partijleider Paul Somohardjo tegenover Dagblad Suriname. De waar zal goedkoper worden verkocht dan gangbaar is in de doorsnee winkel of supermarkt. Aan mankracht is er geen tekort. De partij heeft voldoende aanhang waarop terug kan worden gevallen.

Groente, fruit, vis en kip zullen rechtsreeks worden betrokken bij de producent. Dat maakt de aankoop ook een stuk goedkoper. Gestart zal worden met een proefproject op het partijhoofdkwartier te Beekhuizen, in Paramaribo. Blijkt het een succes, dan zal worden uitgewaaid naar andere gebieden. Volgens Somohardjo wil zijn partij de gemeenschap laten mee delen in haar feestvreugde. PL bestaat binnenkort twintig jaar.