Nieuwe terreurdreiging via Facebook in Suriname

PARAMARIBO, 28 jun – Opnieuw is in Suriname een terreurdreiging geuit via Facebook. De nieuwe bedreiging is van iemand die de naam ‘Mohammed Ali Bin Salah’ gebruikt en is geplaatst in de groep ‘Things for sale Suriname’. De plaatser geeft aan dat Suriname de (vorige/red.) boodschap nooit serieus heeft genomen. Aangegeven wordt dat vanaf vandaag actie zal volgen. Er zullen doden vallen. Er is een plaatje van wapens toegevoegd aan het bericht (zie onder).

Waarnemend korpschef Roberto Prade zegt aan Starnieuws dat het Korps Politie Suriname zich niet laat afschrikken door deze nieuwe terreurdreiging. Hij is ervan op de hoogte dat vandaag opnieuw gedreigd is mensen om het leven te brengen. “De gemeenschap hoeft zich geen zorgen te maken,” aldus Prade tegen de nieuwssite.

De vorige dreiging kwam van iemand die zich Mohammed Ahmed Al-Mehdi noemde en was vals. Hij had gedreigd dat er aanslagen gepleegd zouden worden op de Anton de Kom Universiteit, de gevangenis te Santo Boma en Lyceum 1, als twee van terrorisme verdachte broers niet zouden worden vrijgelaten. De politie zou in verband met deze dreiging enkele verdachten op het spoor zijn.