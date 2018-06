Mes in subsidie voor gezondheidszorg binnenland Suriname

PARAMARIBO, 28 jun – De gezondheidszorg in het binnenland krijgt minder geld van de overhead. Dit meldt de Ware Tijd. Het ministerie van Financiën heeft de subsidie aan de stichting Medische Zending Suriname verminderd. Als reden wordt opgegeven dat er te veel geld over blijft. Maar volgens de directie is de subsidievermindering onterecht. De stichting komt nauwelijks rond van de subsidie. Weliswaar is er een saldo.

Maar dat is geld dat geschonken is donoren. Het geld is bestemd voor projecten. “Het zijn middelen die wij van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie en Unicef hebben gekregen om projecten uit te voeren. Dus moet men niet daarop rekenen”, zegt directeur Edward van Eer van de Medische Zending tegenover de Ware Tijd. Financiën vindt dat de stichting genoeg geld heeft om een deel van de lonen te betalen.

Zonder overheidssteun is hulp aan tienduizenden binnenlandbewoners niet te garanderen. “We hebben de subsidie nodig om zorg in het achterland aan te bieden”, aldus Van Eer. Alsof het niet erg genoeg is, laat ook het Staats Zieken Fonds het afweten. Volgens afspraak moet maandelijks driehonderd duizend Surinaamse dollar (ongeveer veertig duizend euro) worden betaald aan vergoeding voor geleverde diensten. Dat gebeurt of deels of helemaal niet.