Hulpcentrum in Suriname sluit temidden van honderden suïcidepogingen per jaar

PARAMARIBO, 28 jun – Het Mind Console Centre, MCC, moet binnenkort noodgedwongen de deuren sluiten. Een van de weinige hulpaanbieders voor mensen met suïcideneigingen zit financieel aan de grond. De maandelijkse subsidie is al sinds begin dit jaar niet overgemaakt. In het parlement heeft Roger Hopkinson (NDP) een lans gebroken voor het MCC. Hulpzoekenden moeten kunnen blijven rekenen op bijstand. Parlementariër en arts Dew Sharman (VHP) slaat groot alarm.

Het aantal ‘geslaagde’ gevallen ligt ruim boven de honderd per jaar. Hoewel intriest, is dat niet het ergste. “Het aantal pogers, de mensen die de suïcidegevallen hebben overleefd, is vier keer groter dan de geslaagde gevallen. Dat is heel zorgelijk”, zegt Sharman tegenover Dagblad Suriname. Met een beetje inzicht zou gericht beleid moeten kunnen. Dat de subsidie ook nog erg laag zit, zegt genoeg van het aanwezige inzicht.

Zonder goed beleid zal het aantal blijven stijgen. “Eigenlijk wordt hiermee aangegeven dat beleidsmakers deze dimensie van de gezondheidszorg niet als prioriteit achten. Wij vinden dat alle aspecten van de zorg evenveel aandacht moeten krijgen”, aldus Sharman. Als MCC-medewerker weet hij dat de meeste oorzaken huiselijk, financieel of emotioneel van aard zijn.

Vrouwen en jongeren vormen de grootste groep pogers.