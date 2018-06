Postproductiefase van Surinaamse film ‘Wiren The Movie’ gestart in Nederland

PARAMARIBO, 27 jun – “Yes, de opnames zijn afgerond!” zegt regisseur Ivan Tai-Apin trots. “Het is ons gelukt om een productie van 30 draaidagen te doen in Suriname. Een totale crew bestaande uit meer dan 30 leden, allen woonachtig in Suriname, een cast van 800 man zowel acteurs, bijrollen als figuranten, 50 filmlocaties, gebarentolken, parkeerwachters, lifeguards, etc. die samen hebben gewerkt aan dit Surinaams product. Wat een ‘experience’ om nooit te vergeten. We zijn allen zo blij dat we dit hebben mogen meemaken. Ik denk dat het voor het eerst in de geschiedenis van Suriname is dat een crowdfunding campagne voor een Surinaamse speelfilm rond de Srd 400.000 binnen heeft gehaald. We zijn de hele Surinaamse gemeenschap en allen die in het buitenland hebben meegeholpen erg dankbaar voor hun ondersteuning en hun donaties tot nu toe. Maar………we zijn er nog lang niet; de film in elkaar zetten komt nu!”

Het montageproces en de grading (colouring) vinden plaats in Nederland. Director of Photography, Sander Coumou, die nu in Nederland is, is met dit proces gestart bij het productiebedrijf Vigics. De geluidsbewerking wordt gedaan door Ricardo Steeman die ook de geluidsopname deed tijdens de filmopnames. Er is continu afstemming tussen Suriname en Nederland tijdens dit proces.

“Ons crisis budget van Srd 460.000 hebben we jammer genoeg niet gehaald, vandaar dat de crowdfunding nog in volle gang is. We geven niet op, we zijn juist gemotiveerder om de eindstreep op 10 december 2018 te halen. Dat is de dag wanneer de film in première zal gaan in TBL Cinemas. Het is tevens ook de dag van de rechten van de mens. Niet zomaar een dag dus. Wiren past perfect in dit thema,” vertelt Ivan Tai-Apin.

Wiren, een film over een doofgeboren Nickeriaanse jongen die opkomt voor zijn rechten. Dit project is geïnitieerd door Stichting SUDOBE (Surinaamse doven belangen). Het verhaal, dat gebaseerd is op waargebeurde feiten, is geschreven door Ivan Tai-Apin en Sander Coumou.

Om dit proces succesvol af te ronden is de steun van de gemeenschap in Suriname en in Nederland nog steeds nodig. Voor meer informatie hoe u dit project kan ondersteunen, kan u een bezoekje brengen op de Facebookpagina Wiren the movie of door gewoon contact op te nemen met Stephanie Waridjan op het telefoonnummer +597-8683733 (bellen en/of appen). Emailen kan ook naar filmproductie12@gmail.com.