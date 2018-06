Miss Amsterdam speciale gast bij Miss Tropical Beauties Suriname

PARAMARIBO/AMSTERDAM, 27 jun – Janice Babel, Miss Amsterdam 2018, zal als speciale gast aanwezig zijn bij de Miss en Mister Tropical Beauties Suriname Verkiezing die op 1 juli in Paramaribo wordt gehouden. Miss Amsterdam 2018 verheugt zich op haar bezoek aan het geboorteland van haar moeder.

Janice Babel is 25 jaar en studente communicatie. Tijdens de verkiezing gaat zij een award of sjerp uitdelen. Verder zal Babel tijdens het bezoek aan Suriname ook een sociaal project uitvoeren. Dit in samenwerking met Courtyard Children Foundation van Courtyard Marriott Paramaribo.

Stichting Beauties of Suriname Pageant, de organisatie achter de Miss en Mister Tropical beauties Suriname verkiezing is dit jaar een samenwerkingsverband aangegaan met Buro Just March, de organisatie van de Miss Amsterdam verkiezing.

Foto(c) Raùl Neijhorst – Babel werd in mei dit jaar gekroond tot Miss Amsterdam: