Bouterse: het is mijn plicht inhoud te geven aan relatie met India

PARAMARIBO, 27 jun – “Wanneer we praten over een Zuid–Zuidrelatie en wederzijds voordeel, dan is het mijn plicht om voor de Surinaamse bevolking hier inhoud aan te geven.” Dit zegt president Desiré Bouterse in de nasleep van het staatsbezoek van de Indiase president Ram Nath Kovind. De regeringen van beide landen staan deze vorm van ontwikkelingssamenwerking voor. Het gaat er volgens Bouterse teindelijk om dat beide landen uit deze relatie economische voordelen halen ten voordele van hun bevolking. Het bezoek heeft meer opgeleverd dan op het eerste gezicht wordt gedacht.

Bewezen is dat een ‘win-winsituatie’ te bewerkstelligen is voor zowel Suriname als India. Dat is volgens het staatshoofd wat het politieke uiteindelijk inhoudt. Volgens het Nationaal Informatie Instituut hebben de twee staatshoofden een telefonisch onderhoud gehad. Kovind heeft bedankt voor de gastvrijheid tijdens het staatsbezoek. De Indiase president zei onder de indruk te zijn van de schoonheid en diversiteit van Suriname.

“It was indeed a historical occasion”, zei de Indiase president over de deelname van beide presidenten aan de internationale Yogadag. Kovind heeft zijn ambtgenoot verzekerd dat India zijn ondersteuning zal bieden bij de ontwikkeling van Suriname. Bouterse bedankte de Indiase president namens de totale Surinaamse gemeenschap voor het ‘speciale bezoek’. Het staatshoofd is ook erkentelijk voor de steun van Surinamers tijdens het bezoek.