Arbeider in Suriname geëlektrocuteerd na vastpakken hoogspanningskabel

PARAMARIBO, 27 jun – In Suriname is een arbeider vandaag om het leven gekomen toen hij tijdens werkzaamheden een hoogspanningskabel vast pakte. Het zou gaan om een kabel waar 12.000 volt op zit. De man, die in een hoogwerker zat, was vrijwel op slag dood.

Het dodelijk bedrijfsongeval vond plaats bij een tegelbedrijf aan de Duisburglaan. De 20-jarige man verrichtte daar bouwwerkzaamheden aan het dak voor een aannemingsbedrijf. De politie trof de man hangend in de bak van een hoogwerker.

Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de man zelf zijn arm naar de kabel uitstrekte om die vast te pakken, met het voor hem noodlottige gevolg. Hij deed dit om aan zijn collega’s te laten zien dat hij de hoogspanningskabel durfde aan te raken.

De politie van Flora heeft de zaak in onderzoek en heeft het lichaam van de man in beslag genomen.