Surinaamse Evangelische gemeente noemt anti-yoga bericht nepnieuws

PARAMARIBO, 26 jun – Nepnieuws. Zo noemt Gods Bazuin Ministeries International een recent ‘communiqué’ dat via een Facebook-account de wereld in is gezonden. Het is niet waar dat stelling genomen wordt tegen yoga of het hindoegeloof. “Kwaadwilligen, ontruststokers en haatzaaiers” zouden de echte schrijvers zijn. Het communiqué is uitgegeven in de aanloop naar een yoga-evenement in Suriname. Het is een verdachte timing.

Bij het evenmenent zouden ook de prresidenten van Suriname en India aanwezig zijn. Gods Bazuin Ministeries International ontkent nu ook maar iets te maken te hebben met het communiqué dat aardig wat kwaad bloed heeft gezet. “Het is jammer dat het christendom op zo een manier wordt zwart gemaakt. Je moet veel haat in je hart hebben om grappen te maken met elkaars religie”, stelt evangelisch pastor Steve Meye.

Opgemerkt wordt dat Suriname een ‘land van vrede’ is. “Dat willen wij altijd bewaren”, aldus Meye, die geestelijke adviseur is van president Desiré Bouterse. De reactie komt vrij laat, bijna een week na het evenement. In het communiqué was opgeroepen tot een boycot. Eerder heeft de Vereniging Shri Sanatan Dharm kritiek geleverd op de oproep. Volgens deze hindoe-organisatie wordt yoga onterecht verdacht gemaakt.