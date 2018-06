Jongen (9) verdronken in zwembad tijdens feestje in Suriname

PARAMARIBO, 26 jun – Een 9-jarige jongen is afgelopen weekend verdronken in een zwembad tijdens een feestje. Dat heeft de politie in Suriname maandag bekend gemaakt. De jongen sprong het water in en werd na een poos door een minderjarig meisje op de bodem van het zwembad opgemerkt. Het drama voltrok zich in het zwembad van de Vereniging Officiers Sociëteit (VOS) aan de Verlengde Gemenelandsweg.

Volgens een familielid was de jongen zaterdag op het feest met zijn moeder en de rest van het gezin. Na het eten begaven enkele kinderen onder wie het jongetje zich naar het zwembad. Een getuige zag dat hij hij naar de springplank liep en het water in sprong. Op een gegeven moment begon het te regenen en gingen de kinderen uit het bad. Op dat moment zag het meisje hem op de bodem.

Hij werd uit het water gehaald en gereanimeerd, echter zonder succes. De ingeschakelde arts stelde de dood vast. De politie van het bureau Nieuwe Haven startte een onderzoek en na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie is het lijk afgestaan aan de familie.