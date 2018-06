Cocaïnevangsten nemen toe ondanks 100 procent controle Suriname

PARAMARIBO, 26 jun – Het aantal cocaïnevangsten in vooral Europa blijft toenemen. Zeker de verschepingen met Suriname als inlaadbasis komen haast onwerkelijk over. Sinds enkele maanden geldt op de belangrijkste havens in het land een ‘honderdprocentcontrole’. Volgens minister Gilmore Hoefdraad van Financiën moet worden voorkomen dat er teveel uitgaat en te weinig in komt. Wat het eerste deel betreft van deze doelstelling, lijkt de missie mislukt.

Pas nog is een drugsvangst in Canarische wateren gemeld van bijna tweeduizend kilogram cocaïne. De verkoopwaarde is ruim zestig miljoen euro. Drie Europeanen zijn aangehouden. Maar volgens het Spaanse radiostation Cadena SER heeft de verschping in Suriname plaatsgevonden. De Belgische douane meldde onlangs de vondst van ruim driehonderd kilo cocaïne in de haven van Antwerpen.

Ook van deze lading wordt gemeld dat ze afkomstig is uit Paramaribo. Het spul was verpakt in honderden pakketten. Deze zaten verstopt in de bodemstructuur van een vrachtcontainer die was afgezet door een schip dat afkomstig was uit Paramaribo. Eind was in Antwerpen ruim tweehonderd en zeventig kilogram cocaïne onderschept. Dit gebeurde in een vrachtcontainer die in Suriname was verscheept.