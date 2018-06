Vechtpartij tussen gelovigen in Noeroel Islam moskee in Den Haag

DEN HAAG, 25 jun – De politie in Den Haag heeft zondagmiddag ingegrepen bij een vechtpartij tussen gelovigen in de Noeroel Islam moskee in Den Haag. Dat schrijft De Telegraaf. In de Moskee waar veel Surinaamse moslims komen, vielen over en weer klappen tussen twee groepen tijdens een Algemene Leden Vergadering.

Aanleiding is volgens de krant een felle richtingenstrijd. Een groep dissidenten vormt een minderheid die zich verzet zich tegen de koers van de meerderheid. Die groep wil dat de Noeroel Islam wordt losgekoppeld van de Britse Hijaz-beweging, een organisatie van Brits-Pakistaanse sjeiks die eerder negatief in de media verscheen.

Niemand raakte gewond en de politie moest de moskee ontruimen. Op Facebook schreef het bestuur daarna: “Naar aanleiding van een ALV, die helaas wat onrustig is verlopen, was de moskee op verzoek van het bestuur kort dicht nadat de politie was ingeschakeld. Binnen een half uur was de situatie weer rustig en was alles weer onder controle, Alhamdulillah. De moskee is nu gewoon open voor bezoek en salaat”.

