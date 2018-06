Vaagheid rond uitgaven voor bezoek Indiase president aan Suriname

PARAMARIBO, 25 jun – De regering zal uitleg moeten geven over de bestedingen rond het bezoek van de Indiase president Ram Nath Kovind. Verschillende parlementariërs verwachten dit. Er zou onduidelijkheid zijn over de uitgaven. Voor het bezoek is een bedrag van zeven miljoen Surinaamse dollar gereserveerd (ongeveer achthonderd duizend euro). Volgens regeringsfunctionarissen is nog niet de helft besteed.

In de samenleving en via sociale media werd al kritiek geuit op de hoogte van het bedrag. Het zou te veel zijn voor zo’n kortstondig bezoek. Kovind is maar twee dagen gebleven. Volgens de Ware Tijd eisen oppositieleden dat de regering zo snel mogelijk verantwoording aflegt over de besteding. “Ik heb niet georganiseerd, dus ik kan niets met zekerheid zeggen. Maar ik wil wel zien waarvoor de middelen zijn uitgegeven”, zegt Carl Breeveld (DOE).

Hij ziet het als “onbehoorlijk bestuur” dat er zo’n waas hangt over de uitgaven. “Ik heb geen kritiek op de komst van de president, maar wel op de manier waarop deze regering omgaat met geld van het volk”, zegt Mahinder Jogi (VHP). Vanuit de regering wordt de kritiek weggewuifd met het argument dat Suriname veel meer ‘terug krijgt’ van India. Het gaat onder meer om kredietlijnen van tientallen miljoenen.