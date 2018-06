Suriname voor de tweede keer op de FIRST Global Challenge

PARAMARIBO, 25 jun – Suriname neemt dit jaar wederom deel aan de FIRST Global Challenge, die van 15 tot en met 18 augustus 2018 gehouden zal worden in Mexico City, Mexico. Het doel van deze competitie, die elk jaar in een ander land wordt georganiseerd, is om meer jongeren over de gehele wereld in de leeftijdsklasse 14 – 18 jaar geïnteresseerd te krijgen in STEM (Science, Technology, Engineering and Math) educatie en Robotics, alsook het bevorderen van samenwerking tussen landen om gezamenlijk te werken aan het ontdekken en bouwen van oplossingen voor wereld problemen op het gebied van o.a. water, energie, medicijnen, voedsel en onderwijs.

Suriname maakte een goede indruk het vorig jaar in Washington DC en eindige op plek 49 (uit een deelnemersveld van 163 teams). Het thema voor de 2018 editie is “Energy Impact.” Van veelgebruikte fossiele brandstoffen tot milieuvriendelijke bronnen als zon en wind, is energie een hulpmiddel dat de verschillende delen van onze planeet op verschillende vlakken van stroom voorziet. Het team die zal afreizen om Suriname te vertegenwoordigen bestaat uit de 3 tieners Seth Tjokrodimedjo (18) Joel Naarendorp (17) en Lesley Uiterloo (18) (allen Natin studenten) en technische team mentor Danny Lachman, directeur Institute for Graduate Studies and Research Suriname (IGSR). De robot van Suriname heeft de naam Zweef Teki 2.0.

De Stichting Young Help Suriname (YHS) is de lokale coördinator en counterpart van FIRST Global in Suriname voor de FIRST Global Challenge games. De aankoop van de robot-kit en team registratie is geschiedt met ondersteuning van de Inter-American Development Bank (IDB in Paramaribo). YHS heeft voor de tieners en de mentor scholarships kunnen bemachtigen om de reis- en verblijfkosten van de 3 studenten en teammentor te dekken. De Surinaamse groep moet nog ondersteund worden door een team manager en een alternate (lid van team 2017), met elk een speciale taak om Suriname waardig uit te dragen. De financiering voor de reis- en verblijf kosten van deze twee moet nog binnengehaald worden.