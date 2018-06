Verpleegkundigen in Suriname ‘vergeten’ kennis als diploma op zak is

PARAMARIBO, 24 jun – Verpleegkundigen in Suriname zijn erg veranderd wat betreft inzet en werkethiek. Dit stelt directeur Angele Wallerlei-Kumbangsila van de Centrale Opleiding voor Verpleegkundige & Aanverwante Beroepen, Covab. Empathie voert niet langer de boventoon. Aan de jarenlange opleiding kan het niet liggen. De kwaliteit en het niveau zijn er nog minstens even hoog. Dat blijkt vooral bij de praktijkmomenten tijdens de opleiding. Maar zodra de eindstreep is gehaald, voltrekt zich een merkwaardige metamorfose.

De opgedane kennis verdampt als het ware van het ene moment op het andere. “Het lijkt erop alsof er iets gebeurt met de verpleegkundige op het moment dat die het diploma verkregen heeft en de praktijk in gaat. Vaak resulteert dit in niet alleen schade naar de patiënt toe, maar ook schade voor de beroepsbeoefenaar en de werkgever en vooral imagoschade voor het beroep”, zegt Wallerlei-Kumbangsila tegenover Dagblad Suriname.

Waar verpleegkundigen en ander zorgpersoneel zich vaak in verslikken, is dat patiënten kritischer zijn geworden. En beter geïnformeerd. “Het feit dat er vanuit het ministerie (van Volksgezondheid, red.) weinig wetgeving is om patiënten te beschermen, kwaliteit af te dwingen en slechte zorg af te straffen, helpt niet mee op de weg naar betere zorg”, aldus Wallerlei-Kumbangsila. Verbetering zal dus vooral van de verpleegkundige zelf afhangen.