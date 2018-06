Symposium over ‘Slavernij Erfgoed’ in Oude Lutherse Kerk A’dam

AMSTERDAM, 24 jun – In de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam wordt vandaag, zondag 24 juni (15.00-17.00), een symposium georganiseerd over ‘Slavernij Erfgoed’. Besproken zal worden hoe de Nederlandse slavernij en mensenhandel zich verhoudt tot onrecht in het nu. Het symposium wordt georganiseerd door de Lutherse Diaconie in Amsterdam in samenwerking met NiNsee (Nationaal Instituut Nederland Slavernijverleden en Erfenis). Is er een heilzame weg te vinden om dit ‘verleden’ te verwerken om aan een (betere) toekomst te kunnen bouwen? Welke rol zou de kerk in deze kunnen vervullen?

Naast het symposium wordt er nog een tweetal andere activiteiten in de Oude Lutherse Kerk georganiseerd rondom Keti Koti. Op donderdag 28 juni wordt het toneelstuk ‘1862 – Plantage Strubbelingen’ van de stichting ‘Between The Lines’ opgevoerd. Het stuk legt emoties en feiten bloot van tot slaaf gemaakten in het jaar 1862, toen bekend werd dat de slavernij zou worden afgeschaft. Een worsteling die nieuwe inzichten op #ketikoti verschaft.

Op zondag 1 juli vindt de afsluiting van de Keti Koti activiteiten plaats. Daarbij wordt gezorgd voor een feestelijke maaltijd.

Locatie:

Oude Lutherse Kerk, Singel 411/hoek Spui.

Sprekers symposium

Hr. U.C Vyent (directeur NiNsee) en Hr. A. Wöhle (predikant Lutherse gemeente Amsterdam).

Panelleden symposium o.a.

Mw R.Mijnals-Doth (predikant in de Koningskerk van de Evangelische Broeder Gemeente Amsterdam), Hr. H. Meulink (voorzitter Raad van Kerken Amsterdam), Hr. M. Esajas (Black Archives).

Muziek tijdens het symposium wordt verzorgd door de ‘Roots Band’.