Aandacht voor Wereld Anti-drugs Dag in Suriname bij PCS

PARAMARIBO, 24 jun – Het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) heeft zaterdag in samenwerking met de politie een open dag georganiseerd in verband met de Wereld Anti-drugs Dag. De open dag was in het algemeen bedoeld voor de totale samenleving, maar in het bijzonder voor ouders en verzorgers.

Het PCS wil op die manier alle belanghebbenden op deze manier attenderen op de gevaren van drugs, hoe dichtbij huis te zijn en hoe kinderen te behoeden voor de altijd inventieve aanbieders van allerhande drugs.

Dokter Tarique Kariman van het PCS zegt op basis van statistieken dat er een duidelijke toename te merken is van drugsverslaafden in vergelijking met vorig jaar. Vooral onder jongeren zou de toename zorgwekkend zijn.