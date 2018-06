Woede om mannen die trots met dode Jaguar poseren in Suriname

PARAMARIBO, 23 jun – Op social media wordt vol woede en afschuw gereageerd op een (oude?) foto van een groep mannen in Suriname, die trots poseren met een doodgeschoten Jaguar. Wie de mannen zijn en wanneer deze foto is gemaakt is niet duidelijk, de reacties daarentegen zijn wel heel duidelijk. Surinamers reageren woedend en vol ongeloof op de foto die door diverse Facebook pagina’s wordt gedeeld.

“Het is gewoon bizar dat er nog steeds mensen jagen op deze prachtige dieren die notabene aan het uitsterven zijn” zegt een Facebook gebruiker. “De Jaguar is beschermd, dus dit is een strafbare handeling” zegt een ander. Veel mensen roepen politie en justitie in Suriname op om deze mannen aan te pakken.

Het is niet duidelijk als de mannen, die door ons onherkenbaar in beeld zijn gebracht, ook daadwerkelijk iets met de dood van het dier te maken hebben. Een van de mannen heeft wel een jachtgeweer bij zich, hetgeen hem direct in verband zou kunnen brengen met de dood van dit dier. Overigens zou dit ook een oude foto kunnen zijn maar de reacties erop zijn zeer actueel.