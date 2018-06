Ex-president Venetiaan moet Suriname uit de blubber helpen

PARAMARIBO, 23 jun – Voormalig president Ronald Venetiaan gaat de Nationale Partij Suriname, NPS, van advies dienen. De voormalige regeringspartij is er van overtuigd dat Venetiaan van wanten weet. Als staatshoofd heeft hij vaker met het blijltje gehakt. In de jaren negentig liet de huidige regeringspartij een economische puinhoop achter. Tijdens de eerste regering Venetiaan is het herstelwerk aangevangen.

Het was zo erg dat er door gerehabiliteerd moest worden tijdens Venetiaan II en III. Nu wordt een beroep op hem gedaan deel te nemen in een NPS-commissie. De bedoeling is de schade van het moment op te maken. En oplossingsmogelijkheden aan te dragen. “Er is een beroep om mij gedaan en ik heb gehoor gegeven. Ik ben een klankbord voor de commissie”, zegt de man die drie keer achtereen het land heeft geleiod.

De commissie voor Herstel & Wederopbouw wordt geleid door Ronald Assen, ex-minister van Planning & Ontwikkelingssamenwerking. NPS-voorzitter Gregory Rusland gaat er vanuit dat de partij weer deelneemt in de eerstvolgende regering. Dan moet een ‘crisisbeleid’ kant en klaar zijn. De commissie moet het in elkaar zetten. Rusland vertrouwt de informatie van de huidige regeerders niet. Het is waarschijnlijk erger dan wordt voorgesteld.