Succesvolle Roué Verveer: “Ik was nooit het grootste talent”

AMSTERDAM, 22 jun – Roué Verveer werd nooit gezien als een groot talent. Toch heeft hij deze maand binnen negen dagen twee keer een optreden in Afas Live en twee keer in de Ziggo Dome. Geen popster die het de stand-upcomedian kan nazeggen, schrijft het Parool. De krant publiceerde gisteren dit uitgebreide interview met de in Suriname geboren en getogen comedian.

Verveer staat op 22 en 23 juni in Afas Live, het voormalige Heineken Music Hall, samen met zijn vrienden Murth Mossel, Jandino Asporaat en Howard Komproe. Samen vormen zij ‘Caribbean Combo’, wat ook de naam is van de show. In de Ziggo Dome staat hij op 29 en 30 juni samen met collega’s Ali B, Martijn Koning en Najib Amhali in de voorstelling ‘Gabbers’.

“Als je vijf jaar geleden had gezegd dat ik uiteindelijk tien keer in de Ziggo Dome zou staan, had ik je keihard uitgelachen. Er was geen enkele aanwijzing voor. Ik was nooit de belofte, nooit het grootste talent” zegt de 45-jarige Verveer bescheiden tegen de krant.